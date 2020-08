“Se n’è andato”. Lutto tremendo per Patty Pravo, la notizia diffusa poco fa (Di giovedì 13 agosto 2020) Terribile Lutto per Patty Pravo. A dare la triste notizia è stata l’etichetta discografica RCA Italiana, attraverso i propri profili social. Nella mattina di ieri all’età di 72 anni si è spento Gordon Faggetter, il primo marito di Patty Pravo. Gordon era Originario di Surrey (Regno Unito) ed è sempre stato amante della pittura e della musica. Si trasferì a Brighton con la famiglia dove rimase fino al 1965 quando con due amici iniziò a suonare la batteria, dando vita al gruppo dei Cyan Three. La band sbarcò in Italia nel 1967, selezionata e scritturata da Alberigo Crocetta, per accompagnare le esibizioni di Patty Pravo al Piper Club. Ed è qui che sbocciò l’amore con la ... Leggi su caffeinamagazine

GassmanGassmann : ...e gnente, ancora nun ce dicono chi so sti cinque ladri de polli che se so pijati er bonus per chi in difficoltà… - emmabonino : A 100 anni appena compiuti se n’è andata #FrancaValeri. Grazie per la sua raffinata arte. - LaMirus : RT @maritosenzacena: se ce fosse n'opinel pe tajá la tristezza e vendela a du scudi mo non saprei più ndo mette le piotte - Tapascio : RT @amici_da: PEDRO è spuntato dal nulla durante la quarantena e non se n’è più andato..è giovane e socievole..anche lui meriterebbe una ca… - cla_iris : RT @maritosenzacena: se ce fosse n'opinel pe tajá la tristezza e vendela a du scudi mo non saprei più ndo mette le piotte -