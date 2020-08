Scuole, interventi di 'edilizia leggera' in vista della riapertura a settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Un piano di interventi di "edilizia leggera" come da indicazioni ministeriali da 750mila euro per garantire un adeguato miglioramento delle condizioni igienico-sanitare delle Scuole superiori, nonché ... Leggi su lagazzettadelserchio

