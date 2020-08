Scuola, in Germania il virus attacca subito 7 istituti. Paura in Italia dove i banchi monoposto sono in ritardo (Di giovedì 13 agosto 2020) Scuole riaperte in Germania e dopo pochi giorni già sono sette gli istituti costretti a mettere gli alunni in quarantena perché si sono registrati dei contagi.Secondo quanto segnala Berliner Zeitung, sono sette le scuole, in quattro diversi quartieri, in cui si sono registrati i casi (singoli a quanto si sa per ora) di infezione. In Germania le lezioni sono ripartire senza il distanziamento in aula, ma con l’obbligo della mascherina all’interno degli edifici scolastici, tranne che seduti ai banchi. Adesso già si parla dell’ipotesi di alternare lezioni in presenza alla didattica a distanza, considerando che il Covid ha ricominciato a diffondersi in maniera preoccupante, con oltre mille nuovi ... Leggi su secoloditalia

BERLINO – L’anno scolastico è ricominciato lunedì scorso, e nel giro di meno di una settimana sono già diversi i contagi da Coronavirus, segnalati negli istituti di Berlino: c’è anche il caso di una p ...

Coronavirus: quasi 750mila morti nel mondo

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...

