Scuola, i banchi saranno prodotti da 11 aziende (Di giovedì 13 agosto 2020) I nuovi banchi per la Scuola saranno prodotti da undici aziende. Prende forma il piano per la ripresa dell’attività scolastica. I banchi per la Scuola saranno prodotti da undici aziende che forniranno agli istituti scolastici i banchi tradizionali, le sedute innovative che tanto hanno fatto discutere e sedute individuali. Avevano partecipato al bando 14 aziende. La fornitura riguarda un massimo di due milioni e mezzo di banchi, tra cui anche quelli di nuova generazione finiti nel mirino delle polemiche anche dopo la presentazione della ministra dell’Istruzione Azzolina. I nuovi banchi dovranno essere consegnati entro il ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo un ministro della Scuola che sta pensando di mandare i bimbi a lezione nei B&B, che sta comprando… - Agenzia_Ansa : I nuovi banchi di #scuola affidati a 11 imprese Consegne scadenzate fino ad ottobre #ANSA - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scuola, i banchi anti-Covid arriveranno dopo l’apertura [di ILARIA VENTURI] - Johnnyyxx : A Settembre fateli volare dalla finestra i nuovi banchi di scuola il braccio di ferro deve vedere unite la parti so… - franco_sala : RT @LaStampa: Chiuse oggi le procedure per la fornitura dei tavoli: il conto alla rovescia è partito. -