Scuola, 11 le imprese vincitrici per la fornitura dei 2,6 milioni di banchi monoposto (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Sono 11 le imprese vincitrici del bando indetto dal Commissario straordinario dell’emergenza, Domenico Arcuri, per la fornitura dei nuovi banchi monoposto per la Scuola. Ancora non sono noti i nomi dei vincitori – verranno resi noti nelle prossime ore, la maggior parta delle imprese risulta però essere italiana – ma le prime consegne dei 2,6 milioni di banchi ordinati partiranno a settembre mentre entro ottobre sono previste le ultime. Si terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori. Previsto anche un piano di smaltimento delle vecchie sedute che avverrà con modalità ordinarie, in accordo con Anci e Upi, in rappresentanza di ... Leggi su quifinanza

