Scossa di terremoto nella zona del Cervino

Il programma Erthquake Alerts consentirà ai telefoni Android di allarmare gli utenti prima della scossa, con un anticipo che spazia da pochi secondi a un minuto. Quanto basta per salvare la vita ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata registrata alle 23.15 di ieri, mercoledì 12 agosto, nella zona del Cervino. L'epicentro del sisma, avvenuto a una profondità di 7 km, è nel Canton Vall ...

