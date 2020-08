Scanzi senza mascherina ignora il distanziamento. Ma era sempre lui a dire: i no mask sono solo co…ni (video) (Di giovedì 13 agosto 2020) Predicano bene e razzolano male. Si è scatenata una polemica furibonda sui social dopo che Luigi Di Maio ha postato un suo selfie in Sardegna: il ministro sorride e appare abbronzato e rilassato senza mascherina in un locale pubblico di San Gavino in compagnia di amici e, tra gli altri, di Andrea Scanzi. Non c’è il rispetto del distanziamento come si vede bene dalla foto. Eppure proprio Andrea Scanzi aveva dato numerose lezioni a chi non tiene rigorosamente la mascherina sul viso. In particolare in un video rilanciato da Radio Savana in cui si sente il giornalista pontificare con queste parole: “Io uso sempre la mascherina anche quando non è obbligatorio, per dare l’esempio, se c’è una ... Leggi su secoloditalia

