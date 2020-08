Scandalo Bonus. M5S Lazio: chi lo ha ricevuto chieda scusa e si dimetta (Di giovedì 13 agosto 2020) “Siamo sempre stati convinti che chi abbia dei privilegi debba dare, non prendere e reputiamo miserabile la richiesta del Bonus di 600 euro fatta da esponenti politici, che di certo non sono a corto di benefici”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio. “Per dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini comunichiamo che nessuno degli otto consiglieri del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio si è avvalso della possibilità di avere il Bonus, né mai ha lontanamente pensato di accedere ad una misura destinata a chi stava vivendo un momento di difficoltà. Chi lo ha fatto non è degno di rappresentare le Istituzioni e con tale gesto ha dimostrato una meschineria che non è solo è uno schiaffo a tutti coloro che ne avevano realmente ... Leggi su romadailynews

marcotravaglio : IL SALAME DISSETA Chi pensa che i colpevoli dello scandalo bonus-povertà siano i ricchi che l’hanno chiesto è tota… - repubblica : Rep Tv Molinari: 'Lo scandalo del bonus ai parlamentari ci insegna l’importanza della qualità degli eletti' - Comincini : Il Presidente #INPS #Tridico smentisce che nello scandalo #bonus siano coinvolti parlamentari di @ItaliaViva. Non d… - romadailynews : Scandalo Bonus. M5S Lazio: chi lo ha ricevuto chieda scusa e si dimetta: “Siamo sempre… - erregi69 : Scandalo Bonus – M5S Lazio: “Miserabile esempio di ingordigia. Chi lo ha ricevuto chieda scusa e si dimetta” -