Scandalo bonus: Crimi ha deferito ai probiviri il deputato Rizzone (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione". Lo dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Imprenditore genovese, con laurea in economia e specializzazione alla prestigiosa Scuola di Sant'Anna, Marco Rizzone è il terzo deputato che ha chiesto e incassato il bonus dei 600 euro riservato alle partite Iva colpite dal coronavirus. Nato 37 anni fa a Genova, si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Pisa, ed ha poi ottenuto una laurea magistrale in Banca, finanza aziendale e mercati finanziari presso ... Leggi su agi

Mentre gli italiani prostati dalla crisi economica tentavano disperatamente di connettersi al sito dell'Inps per prenotarsi per il bonus da 600 euro, ma il portale andava in tilt e il presidente dell' ...

Alla vigilia del "processo" alla Camera sui politici che hanno chiesto il bonus covid, spunta anche l'ultimo nome che mancava all'appello dei 'furbetti' sospettati. Si tratta del pentastellato Marco R ...

