Sbatte contro il guard-rail dopo l' uscita dalla galleria | fatale l' asfalto reso viscido dalla pioggia

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto 2020, attorno alle 13.30, lungo l'autostrada 'A5', in direzione di Torino, nel territorio di Quassolo. A seguito dell'asfalto reso viscido ...

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Alassio e i vigili del fuoco per liberare il conducente del mezzo E' stato lanciato l'allarme intorno alle 7.30 per un incidente in via Solva ...Si è concluso con un grande spavento, ma per fortuna senza conseguenze per il conducente e gli altri utenti della strada, lo scontro di una Porsche 911 contro il guardrail dell’autostrada A5, che coll ...