Sassuolo, Raspadori richiestissimo ma si lavora al rinnovo (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giovane Raspadori piace a tante squadre di Serie A, ma il Sassuolo non vuole privarsene Giacomo Raspadori si è messo in mostra alla grandissima nel finale di stagione con la maglia del Sassuolo. Due gol in campionato, i suoi primi in Serie A, e tante partite di ottimo livello. Prestazioni che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero attirato diverse squadre della massima serie. Il Verona, l’Udinese e il Bologna avrebbero fatto dei sondaggi, ma le intenzioni del Sassuolo sarebbero chiare: rinnovare il contratto dell’attaccante classe 2000 fino al 2025. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FilippoRubu00 : Tanti estimatori per #Raspadori. Udinese, Bologna ed Hellas alla finestra. Intanto con il #Sassuolo si pensa al ri… - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: prove di rinnovo per Raspadori, richiesto anche da Bologna e Udinese - andreatakeapill : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Crotone: obiettivi #Esposito e #Raspadori ?? I calabresi, neopromossi in #SerieA, puntano i giovani… - andreatakeapill : RT @FilippoRubu00: #Crotone, oltre a Esposito piace #Raspadori del #Sassuolo per l’attacco #Calciomercato #SerieA #Transfers - Dalla_SerieA : Da Salcedo a Ricci quanti giovani contesi dalle big - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Raspadori Sassuolo, Raspadori richiestissimo ma si lavora al rinnovo Calcio News 24 Calciomercato Sassuolo: prove di rinnovo per Raspadori, richiesto anche da Bologna e Udinese

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che ha attirato gli occhi di moltissime squadre grazie al grande finale di stagione di ...

Napoli, ultimatum al Sassuolo per Boga E Farioli va in Turchia all’Alanyaspor

È proprio vero che il mercato non dorme mai e anche nei giorni più caldi, nei quali il pensiero corre verso ferie e ombrellone, i direttori sportivi rimangono in frenetico movimento; così anche il 15 ...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che ha attirato gli occhi di moltissime squadre grazie al grande finale di stagione di ...È proprio vero che il mercato non dorme mai e anche nei giorni più caldi, nei quali il pensiero corre verso ferie e ombrellone, i direttori sportivi rimangono in frenetico movimento; così anche il 15 ...