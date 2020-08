Sara Croce, bikini mini e: “Basta ca…!” FOTO (Di giovedì 13 agosto 2020) Sara Croce pubblica uno scatto molto provocante con un bikini mini e nelle storie sfoga tutta la sua rabbia per alcune notizie: “Basta cazz…” Il bikini è da incanto, come il panorama (per chi ci fa caso) che fa da sfondo allo scatto. L’ultima FOTO pubblicata da Sara Croce su Instagram è uno spettacolo. Piscina, lago, montagne ma a rubare lo sguardo sono le sue curve, esaltate da un costume mini che non lascia spazio all’immaginazione. Il pezzo di sopra avvolge alla perfezione il seno della ‘bonas’ di Avanti un altro, mentre lo slip è così piccolo da coprire a mala pena le parti intime della modella, quarta a Miss Italia nel 2017. Inevitabile il mare di cuoricini di ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce Sara Croce Instagram, innamorata a Capri: «My happy place» UrbanPost Un sogno chiamato Giffoni, l’intervista al disegnatore Walter “Wallie” Petroni

Un sogno chiamato Giffoni è uno degli ultimi graphic novel editi da Feltrinelli Comics in collaborazione con il COMICON di Napoli. Scritto da Tito Faraci e disegnato da Walter “Wallie” Petroni, l’oper ...

San Giacinto, il patrono dimenticato, Ovada lo rispolvera per un solo giorno

OVADA. La città rispolvera il ricordo di San Giacinto, antico patrono ormai dimenticato e sostituito, anche nel cuore dei fedeli, da San Paolo della Croce e San Giovanni. Lo farà lunedì 17 agosto, fes ...

