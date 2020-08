Santo del Giorno 13 Agosto: Santi Ponziano e Ippolito (Di giovedì 13 agosto 2020) Qual è il Santo del Giorno 13 Agosto? Oggi la Chiesa Cattolica commemora i Santi Ponziano ed Ippolito, due religiosi che furono dapprima avversari e che poi condivisero lo stesso destino da martiri. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano, cosa fecero, perché sono importanti e perché sono stati canonizzati. Santo del Giorno 13 Agosto: chi erano i Santi Ponziano ed Ippolito Ponziano fu il successore di Urbano e salì al soglio di Pietro nel 230. A capo dell’Impero Romano c’era all’epoca Alessandro Severo e la cristianità, dopo tante tragedie, viveva finalmente un periodo di relativa pace. Inaspettatamente, i problemi ... Leggi su pianetadonne.blog

