Sant’Egidio del Monte Albino, il sindaco decade e si candida alle regionali (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – Con la decadenza votata e sancita dal consiglio comunale di ieri sera, Nunzio Carpentieri non è più il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino. A guidare il comune, da oggi e sino alla naturale scadenza del mandato, con la fascia tricolore sarà il Vicesindaco Antonio La Mura.Carpentieri ha scelto di lasciare la poltrona di primo cittadino per candidarsi al Consiglio regionale della Campania con la lista di Fratelli d’Italia. Quello della decadenza è un percorso seguito da altri sindaci che devono per candidarsi rinunciare alla fascia tricolore, non senza critiche da parte di una fetta ... Leggi su anteprima24

akhetaton11 : RT @santegidionews: A #Lesbo tra i #migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1 - CorominaDavid : RT @santegidionews: A #Lesbo tra i #migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1 - MONIACAPPARELLI : RT @santegidionews: A #Lesbo tra i #migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1 - duiliod933 : RT @santegidionews: A #Lesbo tra i #migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1 - Ale_Pedreschi : RT @santegidionews: A #Lesbo tra i #migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1 -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio del Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta