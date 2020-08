San Michele Salentino: cassiera e avventori del bar importunati e aggressione ai carabinieri, arrestato 25enne L'uomo è stato bloccato dai militari (Di giovedì 13 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: A San Michele Salentino, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale un 25enne di origine polacca residente a San Miniato (PI). In particolare, nella tarda serata di ieri, a seguito di segnalazione al 112, i militari operanti sono intervenuti unitamente a personale del 118 presso un bar del centro abitato, dove il giovane in forte stato di agitazione ed ebbrezza, stava importunando la cassiera e gli avventori dell’esercizio. Il 25enne, alla vista dei carabinieri, ha opposto resistenza ... Leggi su noinotizie

RIPATRANSONE – Torna in una nuova veste l’iniziativa che celebra le straordinarie eccellenze vitivinicole di Ripatransone, Città del Vino tra le più prestigiose d’Italia. Con Viteneivicoli On-Tour, l’ ...

