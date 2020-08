Salvini sull’avviso di garanzia al Governo: “Morti sulla coscienza” (Di giovedì 13 agosto 2020) In conferenza stampa a Forte dei Marmi, Salvini commenta l’avviso di garanzia fatto pervenire al Governo: “Non è un bonus, è un crimine. Hanno morti sulla coscienza” Dopo aver chiarito che in Veneto i tre “furbetti” del bonus partite Iva non saranno ricandidati (qui la notizia completa), il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa da Forte dei Marmi, commenta anche l’avviso di garanzia fatto pervenire al Premier e ad alcuni ministri del suo esecutivo sulla gestione dell’emergenza Coronavirus: “Se fossero confermati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico”, dice, “dovrebbe essere arrestato (Conte, ndr.) perchè non ha chiuso le zone rosse quando doveva e ha chiuso il ... Leggi su zon

