Salvini: “Conte andrebbe arrestato, il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia” (Di giovedì 13 agosto 2020) Matteo Salvini: “Conte andrebbe arrestato, il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia” VIDEO “Conte andrebbe arrestato, il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia”: è quanto dichiarato dal leader della Matte Salvini durante una conferenza stampa a Forte dei Marmi. In tour in Toscana in vista delle elezioni Regionali che si terranno a settembre, l’ex ministro dell’Interno ha attaccato duramente il premier e tutto l’esecutivo ... Leggi su tpi

Capezzone : ++Velina urgente tassativa della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ A tutte le redazioni. I giornali di domani… - Corriere : Salvini: «Conte andrebbe arrestato. Ha sulla coscienza i morti lombardi» - Adnkronos : Salvini: 'Se verbali Cts sono veri, Conte dovrebbe essere arrestato' - summacaudia : RT @Capezzone: ++Velina urgente tassativa della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ A tutte le redazioni. I giornali di domani spieghin… - claudio_2022 : RT @DavelloStefano: Secondo i giornali, l’arma giudiziaria contro #Salvini è giusta perche lui è brutto e cattivo. Però contro #Conte e min… -

