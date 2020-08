Salvini al vetriolo sulla mancata zona rossa di Alzano: «Conte da arresto»: E sui “furbetti”: «Chi sbaglia, paga» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Se fossero confermati i verbali del Cts, Conte dovrebbe essere arrestato». Duro l’affondo di Matteo Salvini che commenta, durante una conferenza stampa a Forte dei Marmi in Toscana, la vicenda dei verbali del Comitato tecnico scientifico e la decisione del governo di non istituire la “zona rossa” ad Alzano e Nembro per poi annunciare, giorni dopo, il coprifuoco in tutto il Paese a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus e una “zona arancione” per l’intera Lombardia. «Non ha chiuso le zone rosse quando doveva e ha chiuso l’Italia quando non doveva. Quello è un crimine», ha detto. Stando alle ricostruzioni circolate nell’ultima settimana, il Comitato tecnico scientifico chiese insistentemente ... Leggi su open.online

Open_gol : Salvini al vetriolo sulla mancata zona rossa di Alzano: «Conte da arresto»: E sui 'furbetti': «Chi sbaglia, paga» - GossipItalia3 : «Salvini è un piccolo uomo» Elodie, parole al vetriolo contro il leader della Lega #gossipitalianews - russopino65 : @LucaBizzarri No nooo , tranquillo che a Salvini le domande scomode le hanno fatte , lo stesso dicasi per Obama , n… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vetriolo Salvini al vetriolo sulla mancata zona rossa di Alzano: «Conte da arresto»: E sui “furbetti”: «Chi sbaglia, paga» Open ll bonus del disonore, caccia alla sporca cinquina ma senza i nomi

Da ore non si parla d’altro. I palazzi della politica sono chiusi, tutti in ferie, ma dai posti di villeggiatura è iniziata una sorta di caccia alle streghe, di caccia al furbetto. Il risveglio domeni ...

Alessandro Sallusti, verità scomoda: “Salvini l’utile idiota di Conte e di Di Maio”

Il governo Pd e M5s è nato dopo il colpo di testa di Matteo Salvini, che ha voluto concludere l’esperienza gialloverde in largo anticipo. Il direttore Sallusti però non si sente di addossare al senato ...

Da ore non si parla d’altro. I palazzi della politica sono chiusi, tutti in ferie, ma dai posti di villeggiatura è iniziata una sorta di caccia alle streghe, di caccia al furbetto. Il risveglio domeni ...Il governo Pd e M5s è nato dopo il colpo di testa di Matteo Salvini, che ha voluto concludere l’esperienza gialloverde in largo anticipo. Il direttore Sallusti però non si sente di addossare al senato ...