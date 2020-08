Salerno, fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunciati (Di giovedì 13 agosto 2020) NAPOLI – Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania i finanzieri di Salerno hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti, indagati per i reati di truffa aggravata, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e subappalto illecito. Leggi su dire

Notiziedi_it : Salerno, fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunce - rep_napoli : Salerno, fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunce [aggiornamento delle 09:58] - aSalerno_it : #salerno Fatture false per incassare soldi pubblici - ViViCentro : Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, i Finanzieri del Comando… - occhio_notizie : Il blitz delle Fiamme Gialle -