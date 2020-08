Sabrina Soster in sciopero della fame: “Fino a quando non riavrò mia figlia” (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Prosegue la battaglia della mamma di Latina a cui il Tribunale dei Minori ha tolto la figlia per affidarla ad una casa famiglia. Settimane all’addiaccio, su una piccola sedia ripiegabile o stesa su un lettino. Notte e giorno, di fronte al portone del Tribunale dei Minori in via dei Bresciani, a Roma. Sabrina Soster, la … L'articolo Sabrina Soster in sciopero della fame: “Fino a quando non riavrò mia figlia” (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La storia di Sabrina Soster: un anno fa il Tribunale dei Minori le ha tolto la figlia di dieci anni, e lei sta lottando per riaverla. Sabrina Soster seduta fi fronte al Tribunale per i Minorenni Gior ...

