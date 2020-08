Russell Crowe e i tweet in italiano (con parolaccia) nel nome di Fellini (Di giovedì 13 agosto 2020) Russell Crowe e Edgar Wright hanno commentato, attraverso dei tweet in italiano dai quali è emersa anche una parolaccia, il box Blu-ray dedicato a Federico Fellini. Uno scambio di tweet in italiano con tanto di inaspettata parolaccia, ha visto protagonisti Russell Crowe e Edgar Wright, entrambi presi dall'entusiasmo per l'uscita di un cofanetto in Blu-ray targato Criterion Collection e dedicato a Federico Fellini. L'insolito siparietto ha avuto luogo nelle scorse ore sul social network cinguettante. Tutto è iniziato quando Criterion Collection, che da anni realizza speciali cofanetti riguardanti i grandi film del cinema, ha annunciato sul proprio canale l'uscita del box ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Russell Crowe e i tweet in italiano (con parolaccia) nel nome di Fellini) Playhitmusic - - Mauxa : #TheGeorgetownProject, il nuovo film su un attore alla deriva con #RussellCrowe - CarmelaValerio5 : Russell Crowe e il tacchino ?? - Josonho_ : 94- 'El Maestro del Agua' (Russell Crowe) ???????? 2014. 7'9/10. - robsonoa : RT @Profthor: Pensei que fosse o Russell Crowe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Russell Crowe Russell Crowe e i tweet in italiano (con parolaccia) nel nome di Fellini Movieplayer.it Russell Crowe e i tweet in italiano (con parolaccia) nel nome di Fellini

Russell Crowe e Edgar Wright hanno commentato, attraverso dei tweet in italiano dai quali è emersa anche una parolaccia, il box Blu-ray dedicato a Federico Fellini. Uno scambio di tweet in italiano co ...

La Mummia arriva in streaming su Netflix

Su Netflix è disponibile il blockbuster La Mummia (2017), diretto da Alex Kurtzman con protagonista Tom Cruise, film che riscrive le origini di uno dei più famosi mostri della letteratura e della stor ...

Russell Crowe e Edgar Wright hanno commentato, attraverso dei tweet in italiano dai quali è emersa anche una parolaccia, il box Blu-ray dedicato a Federico Fellini. Uno scambio di tweet in italiano co ...Su Netflix è disponibile il blockbuster La Mummia (2017), diretto da Alex Kurtzman con protagonista Tom Cruise, film che riscrive le origini di uno dei più famosi mostri della letteratura e della stor ...