Rummenigge: “Perisic non sempre spettacolare, ma fa il suo lavoro” (Di giovedì 13 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge sul futuro di Ivan Perisic Potrebbe esserci un piccolo spiraglio per il riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Del croato ne ha parlato Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del club bavarese in un’intervista concessa ai microfoni di abendzeitung-muenchen.de alla vigilia dei quarti di finale della Champions League. Ecco le sue parole. “A Perisic devo dire: questo è un giocatore che mi piace. Potrebbe non giocare sempre in modo spettacolare, ma è efficace come sabato contro il Chelsea e sta facendo il suo lavoro”. (fonte: Abendzeitung-muenchen.de) L'articolo Rummenigge: “Perisic non sempre spettacolare, ma fa il suo lavoro” proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

passione_inter : Rummenigge apre alla permanenza di Perisic in Baviera: 'Mi piace, è un calciatore molto utile' -… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Mercato Inter, Rummenigge: 'Perisic? E' un giocatore che mi piace. Potrebbe non...' - - fcin1908it : Mercato Inter, Rummenigge: 'Perisic? E' un giocatore che mi piace. Potrebbe non...' - - Bubu_Inter : RT @FcInterNewsit: Perisic-Bayern, c'è uno spiraglio. Rummenigge: 'Mi piace, è efficace'. Se ne riparlerà dopo la Champions - RisorgINT : Rummenigge dà un’apertura su #Perisic. Come detto tra Inter e Bayern Monaco c’è un gentlemen agreement e mi stupire… -

