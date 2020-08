Ruba le foto, poi iscrive la compagna del suocero a sito d'incontri per farli lasciare (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Ruba le foto del profilo Instagram, poi le usa per iscriverla ad un sito d’incontri a sua insaputa. Questo il piano organizzato da una donna 40enne del reggiano, intenzionata a porre fine alla relazione tra il suocero e la sua compagna.L’autrice del gesto ha pubblicato foto della malcapitata su un sito di incontri del modenese e bolognese col fine di screditarla davanti agli occhi del compagno e farla lasciare. I carabinieri della stazione di Gattatico a cui la vittima, una 37enne casalinga, ha sporto denuncia, a conclusione delle indagini hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia la 40enne chiamata a rispondere del reato di diffamazione.Forse la ... Leggi su huffingtonpost

