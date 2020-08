Ru486, nuove linee guida: aborto senza ricovero “Alle donne va spiegato cosa vivranno” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ru486. “Le donne dovrebbero sapere meglio a cosa vanno incontro, non obbligarle al ricovero è solo una scelta economica”. Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico: annullato l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale. Altra novità: si allunga il periodo in cui si può ricorrere al farmaco e si passa alla nona settimana di gravidanza. Le nuove linee guida accolgono il parere del Consiglio Superiore di Sanità pubblicato lo scorso 4 agosto, e raccomandano anche “di effettuare il monitoraggio ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : Aborto, pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486 #ANSA - TgLa7 : ++ #Aborto, pubblicate le nuove linee guida sulla #Ru486 ++ Stop obbligo ricovero e utilizzo fino a 9 settimane gravidanza - LaCastelliM5s : Mettiamo da parte l’ideologia, rispettare la salute delle donne è una priorità. Le nuove linee guida su RU486, con… - RadioRadicale : #Aborto farmacologico, il @MinisteroSalute ha pubblicato le nuove linee guida che annullano l'obbligo di ricovero c… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Aborto farmacologico, pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486 -

Ultime Notizie dalla rete : Ru486 nuove

Pillola abortiva Ru486: arrivano le nuove linee guida del Ministero della Salute attraverso una circolare ministeriale. In particolare, non sussiste più l’obbligo di ricovero dopo aver assunto la pill ...Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida. Esteso l'uso della rU486 fino alla nona settimana di gravidanza Come anticipato cambiano le linee guida per l’aborto farmacologico. Il min ...