Rousseau, il consigliere M5s Porrello critico sul voto: "Quesito ad personam per rieleggere Virginia Raggi"

"Il quesito su Rousseau sul mandato zero non lo ritengo corretto. Già avevamo votato il mandato zero per i consiglieri comunali. Concordo con Vito Crimi quando dice che quel ruolo è difficile. La votazione di oggi serve solo a estendere il mandato zero ai sindaci. Un quesito ad personam per permettere anche a Virginia Raggi di ricandidarsi per la terza volta. Cosa che prima non era possibile". Lo ha detto Devid Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio ed esponente del Movimento 5 stelle, commentando i quesiti sulla piattaforma Rousseau a cui oggi sono chiamati a votare gli iscritti del Movimento. "Sull'alleanza dei partiti si vuole riproporre un modello di Governo anche nei territori. Non è un obbligo. Queste cose mutano il Movimento,

