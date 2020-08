Rousseau al voto sul Raggi bis. Ma non sarà deroga ai due mandati. Oggi la consultazione degli iscritti, domani il verdetto. E Crimi avverte: vale solo per i Consigli comunali (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il suo “daje”, Grillo avrà pure benedetto “dall’alto” l’operazione Raggi bis in Campidoglio, ma “sulla terra” la situazione non è così pacifica. Le perplessità sono diverse ed investono più piani, uno tutto interno al M5S, la regola del doppio mandato, e l’altro politico, vale a dire la questione dei rapporti con l’alleato di governo Pd. Andiamo per ordine. La deroga per permettere a Virginia Raggi di ricandidarsi (è già stata anche Consigliera comunale) investe ovviamente tutto il Movimento e la forzatura della sindaca uscente ha creato non pochi maldipancia fra chi ipotizza che ciò aprirebbe quasi inevitabilmente le porte alla cancellazione del divieto anche per i ... Leggi su lanotiziagiornale

