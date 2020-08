Ronaldo, nuove voci su un addio alla Juventus. Il suo biografo: “Offerto anche al Barcellona. Vi spiego perché”. Arriva subito la replica (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è l’amarezza per un altro eliminazione precoce dalla Champions League. Ci sono le incognite sul futuro, dopo l’arrivo sulla panchina di Andrea Pirlo al posto dell’esonerato Maurizio Sarri, con cui il rapporto non è mai decollato. Sono gli ingredienti di cui si alimenta il tormentone dell’estate di calciomercato: Cristiano Ronaldo pronto a dire addio alla Juventus, e viceversa. Dopo le rilevazione di France Football, che ha descritto il campione portoghese come “frustrato e stanco” dei bianconeri, pronto a valutare un futuro al Paris Saint-Germain, Arrivano quelle del giornalista catalano Guillem Balague: “Ronaldo è stato offerto ovunque, compreso il Barcellona“, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano

MScipioni95 : A Barcelona riportano come un addio di Ronaldo alla Juventus non sarebbe frutto delle condizioni economiche della J… - zazadrug : RT @aboutjuventusw1: #news Nuove foto postate sui rispettivi profili personali di Oriana con il fidanzato Paulo Dybala e Georgina con i fig… - aboutjuventusw1 : #news Nuove foto postate sui rispettivi profili personali di Oriana con il fidanzato Paulo Dybala e Georgina con i… - zazadrug : RT @aboutjuventusw1: #news Nuove foto postate sui rispettivi profili Instagram di Annekee,fidanzata di Deligt e Georgina,fidanzata di Crist… - aboutjuventusw1 : #news Nuove foto postate sui rispettivi profili Instagram di Annekee,fidanzata di Deligt e Georgina,fidanzata di Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo nuove Cristiano Ronaldo, la rivelazione del biografo scuote il mondo Juve Virgilio Sport DALLA SPAGNA – Ronaldo via dalla Juve: Mendes lo ha proposto anche al Barcellona!

Guillame Balague, giornalista e opinionista della BBC, oltre che biografo di Lionel Messi e Pep Guardiola tra gli altri, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Di seguito quanto evidenziato dalla ...

Il biografo di Cristiano Ronaldo: “La Juventus vuole cederlo”

Si tratterà di vedere le reali intenzioni del club torineseanche in virtù della nuova politica di svecchiamento che intende attuare con l’arrivo sulla panchina di Pirlo. Cristiano Ronaldo ha si ancora ...

Guillame Balague, giornalista e opinionista della BBC, oltre che biografo di Lionel Messi e Pep Guardiola tra gli altri, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Di seguito quanto evidenziato dalla ...Si tratterà di vedere le reali intenzioni del club torineseanche in virtù della nuova politica di svecchiamento che intende attuare con l’arrivo sulla panchina di Pirlo. Cristiano Ronaldo ha si ancora ...