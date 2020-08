Ronaldo al Barcellona, l’indiscrezione del biografo (Di giovedì 13 agosto 2020) Ronaldo lontano dalla Juve, è più di una possibilità. Anzi, secondo il biografo del portoghese, Guillem Balague, quasi una missione. Secondo lui, infatti, la Juve avrebbe dato mandato a Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo, di trovargli un’altra sistemazione. Il motivo? L’ingaggio troppo alto percepito dal portoghese. CR7 guadagna infatti circa 30 milioni di euro l’anno. Una cifra astronomica che rende difficile anche un eventuale trasferimento altrove. Tante le richieste, alcune anche concrete. A rivelarlo è stato proprio il biografo del portoghese Guillem Balague in un intervento social con ‘BBC 5 LIVE SPORT’, in cui ha svelato interessanti particolari. “Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG, è vero – detto ... Leggi su italiasera

Jorge Mendes ha avuto istruzioni di trovare una squadra a Ronaldo. Lo abbiamo visto in sei mesi, il Real Madrid ha detto 'no chance', la Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. E' stato offerto ...La Juventus sarebbe disposta a cedere Cristiano Ronaldo. Non solo, l'avrebbe addirittura "offerto al Barcellona". A rivelarlo alla BBC è stato Guillem Balague, giornalista catalano da tempo dislocato ...