Roma. Si finge regista e abusa di aspiranti attrici: arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno proceduto all’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di circa 40 anni, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta del Gruppo specializzato contro la violenza istituito presso la Procura della Repubblica di Roma, in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale in danno di 8 giovani ragazze. Il provvedimento trae origine da un’indagine, condotta, tra i mesi di febbraio e luglio 2020, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, a seguito di diverse denunce presentate da giovani donne, aspiranti attrici, vittime di atti di violenza a sfondo sessuale perpetrati ... Leggi su romadailynews

