Roma. Orari esercizi commerciali e artigianali: ordinanza prorogata al 30 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) prorogata al 30 settembre 2020, con provvedimento n. 161 del 31/7, l'ordinanza di giugno – già prorogata al 31 luglio – che stabilisce gli Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive alla luce dell'emergenza Covid 19 a Roma. L'ordinanza istituisce tre diverse fasce Orarie (F1 – F2 – F3) in base al tipo di attività e specifica quelle escluse dalle disposizioni. Per saperne di più e consultare le ordinanze, vedi le informazioni del dipartimento Attività Produttive.

Per l’ufficialità manca solo la firma sotto al provvedimento del Campidoglio, ma la decisione è ormai presa: l’emergenza Covid, e soprattutto i suoi riflessi sull’economia del cuore turistico di Roma, ...La cultura non va in vacanza. Dagli Eremitani agli Scrovegni, un’occasione per conoscere il patrimonio storico e artistico della città PADOVA. Un Ferragosto all’insegna della cultura. È il messaggio c ...