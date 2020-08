Roma, nonno spara al nipote: "È partito il colpo" (Di giovedì 13 agosto 2020) Un bambino di 7 anni È stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre era a casa del nonno in zona Conca d'Oro a Roma. Il bimbo È stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : A #Roma nonno spara a nipote di 7 anni, il bimbo colpito alla testa è grave. L'uomo spiega che mentre riponeva l'ar… - repubblica : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: grave il bambino. 'Colpo partito per errore' - HuffPostItalia : Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' - rep_roma : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: bambino in fin di vita. 'Colpo partito per errore' [aggiornamento delle 14:4… - occhio_notizie : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: 'E' partito il colpo' -