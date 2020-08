Roma, non solo M5s: Virginia Raggi pensa pure a una lista civica antimafia. “Candidiamo persone legate alle battaglie sui territori” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una lista civica “antimafia” che capitalizzi il lavoro fatto nei cinque anni sui territori e rappresenti un presidio di legalità per il futuro. Dopo aver lanciato la “bomba” della ricandidatura poche ore prima di partire per le ferie, Virginia Raggi ha lasciato i compiti per le vacanze ai suoi collaboratori. L’obiettivo è sfruttare il vantaggio di almeno due mesi sui futuri avversari. E la lista “per la legalità” in Campidoglio sembra a tutti una buona idea da sviluppare. Per ora non si fanno nomi di possibili candidati, ma si tracciano identikit. L’appello, secondo quanto trapela da Palazzo Senatorio, verrebbe lanciato soprattutto a “cittadini impegnati in prima persona in questa battaglia”, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

virginiaraggi : .@matteosalvinimi ma non sei quello di 'Roma ladrona'? E parli pure? Io i conti li metto in ordine, tu hai 49 milio… - matteosalvinimi : A Roma nel quartiere San Lorenzo (dove venne stuprata e uccisa la povera Desirée Mariottini) un 36enne immigrato af… - SalernoSal : Il problema a Roma non è trovare un candidato sindaco, ma trovare qualcuno che lo sappia fare davvero. Perché la ci… - PaganelliLino : RT @SalernoSal: Il problema a Roma non è trovare un candidato sindaco, ma trovare qualcuno che lo sappia fare davvero. Perché la città è in… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Roma, non solo M5s: Virginia Raggi pensa pure a una lista civica antimafia. “Candidiamo persone legate alle battaglie… -

Il Corriere Fiorentino è certo: German Pezzella quest'estate non solo non partirà, ma firmerà anche il rinnovo di contratto con adeguamento. Il quotidiano oggi in edicola titola "Ancora capitano" e sp ...

Potrebbe essere fuggita via da Roma la mamma rom che ha rapito il figlio di tre anni dall’ospedale Grassi di Ostia dove era ricoverato da fine luglio dopo essere «stato promesso in vendita» in spiaggi ...

