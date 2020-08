Roma, deteneva migliaia di immagini pedopornografiche: arrestato 44enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 44enne arrestato a seguito di un’accurata indagine della polizia postale: deteneva oltre 10 mila immagini e video di natura pedopornografica. La polizia postale di Roma ha emanato l’arresto per un cittadino Romano di 44 anni. L’accusa, come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, è la detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le indagini, da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

