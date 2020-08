Roma. Ai domiciliari 44enne: aveva 10mila immagini pedopornografiche (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Compartimento Polizia Postale di Roma, in esecuzione di provvedimento della Procura Capitolina, ha arrestato un cittadino Romano di 44 anni, per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’attivita’ investigativa era partita dalla segnalazione pervenuta al CNCPO del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni dalle autorita’ americane, attraverso il National Center for Missing Exploited Children (NCMEC), relativamente al caricamento di file di natura pedopornografica su un servizio di cloud storage e backup offerto da una nota azienda statunitense. Grazie ad un’accurata indagine, svolta dagli investigatori del Compartimento della Polizia Postale di Roma, si e’ giunti all’individuazione del citato responsabile; la perquisizione, eseguita su delega della Procura di ... Leggi su romadailynews

CAGLIARILIVEAPP : Roma. Deteneva oltre 10.000 immagini pedopornografiche: sottoposto agli arresti domiciliari un 44enne romano

Sono ventuno i nuovi casi di coronavirus a Roma, cinque in provincia della Capitale e undici nelle altre città del Lazio. In totale, quindi, sono 37 i nuovi contagi fatti registrare oggi 12 agosto di ...

Ieri nel Lazio si sono registrati 37 casi di coronavirus e un decesso. Di questi, 18 sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre dalla Gr ...

