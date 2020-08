Rodriguez Torino: accordo raggiunto con il Milan. Le ultime (Di giovedì 13 agosto 2020) Torino e Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in granata di Ricardo Rodriguez: la situazione Il Torino ha raggiunto un accordo con il Milan per Ricardo Rodriguez al termine dell’incontro andato in scena questa sera tra il direttore sportivo granata Davide Vagnati e il dirigente rossonero Paolo Maldini. Come riportato da Sky Sport, la distanza economica tra le parti è stata colmata e nelle prossime ore arriverà la definitiva fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

