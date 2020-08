Risultati Nba: Oklahoma rimonta con Gallinari (Di giovedì 13 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Per Gallinari 14 punti nella vittoria dei City Thunder contro gli Heat ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La notte Nba regala una vittoria in rimonta a Danilo Gallinari, autore di 14 punti nel succes ...Tornando ai risultati della notte italiana, la vittoria in volata di Oklahoma arriva con una super rimonta nell'ultimo quarto, addirittura 22 punti recuperati a Miami con due triple decisive nel final ...