Risultati NBA – Harden ko con 45 punti, bene Raptors e Clippers: Gallinari vince contro i Miami Heat (Di giovedì 13 agosto 2020) Poker di match NBA nella notte italiana con grandi prestazioni e Risultati importanti nella bolla di Orlando. Non bastano i 45 punti, 17 rimbalzi e 9 assist di James Harden agli Houston Rockets per battere gli Indiana Pacers di Holiday e Tuner (18 punti a testa). Vittoria per i Toronto Raptors nel big match ad Est contro i Philadelphia 76ers: Boucher trascina i suoi al successo con 9 punti e 9 rimbalzi. Per i Sixers, orfani di Simmons e con Embiid a mezzo servizio (5 punti e 9 rimbalzi in 13 minuti), non bastano i 22 punti di Harris. Continua a fare faville la coppia d’oro dei Los Angeles Clippers. Paul George firma 27 punti, mentre Kawhi Leonard ne mette 26 nel successo su Denver Nuggets ai ... Leggi su sportfair

basketissimo : I risultati della notte NBA: in attesa di definire l'ottavo posto ad Ovest, il resto della griglia della postseason… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Oklahoma, rimonta pazzesca col Gallo. Ora la sfida ai Rockets #nba - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: OKC in volata su Miami, Harden show ma Houston ko - Gazzetta_NBA : Oklahoma, rimonta pazzesca col Gallo. Ora la sfida ai Rockets #nba - zazoomblog : NBA risultati della notte: Thunder di misura su Miami bene i Clippers - #risultati #della #notte: #Thunder -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati NBA NBA, i risultati della notte: OKC in volata su Miami, Harden show ma Houston ko Sky Sport Gli Spurs non mollano mai: Houston demolita e spareggio playoff ancora alla portata

I Rockets hanno tenuto fuori Harden, Gordon e House nella prima serata di un back to back che vedrà Indiana come secondo avversario dei ragazzi di Coach D’Antoni. Almeno rientrava Westbrook, che ha fa ...

NBA, i risultati della notte: Lillard ne fa 61, Memphis ko, Suns e Spurs ci credono ancora

Kyle Kuzma segna 25 punti e firma il canestro della vittoria a 4 decimi dalla sirena per ...

I Rockets hanno tenuto fuori Harden, Gordon e House nella prima serata di un back to back che vedrà Indiana come secondo avversario dei ragazzi di Coach D’Antoni. Almeno rientrava Westbrook, che ha fa ...Kyle Kuzma segna 25 punti e firma il canestro della vittoria a 4 decimi dalla sirena per ...