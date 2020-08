Rising Phoenix su Netflix ad Agosto il docufilm sulle Paralimpiadi con Bebe Vio. Il Trailer (Di giovedì 13 agosto 2020) Rising Phoenix docufilm sulle Paralimpiadi dal 26 Agosto su Netlfix. Per l’Italia ci sarà Bebe Vio. Il Trailer Raccontare il mondo delle Paralimpiadi di chi sfida tutto e tutti per riuscire a farcela giorno dopo giorno e sui campi di allenamento. Netflix racconta il mondo delle Paralimpiadi nel docufilm originale Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi in arriva il 26 Agosto sulla piattaforma in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi racconta la straordinaria storia dei Giochi Paralimpici. ... Leggi su dituttounpop

NetflixIT : Attraverso le storie di atleti straordinari, Rising Phoenix racconta come i Giochi paralimpici hanno cambiato lo sp… - HankHC91 : RT @NetflixIT: Attraverso le storie di atleti straordinari, Rising Phoenix racconta come i Giochi paralimpici hanno cambiato lo sport e il… - cinefilosit : #RisingPhoenix: la storia delle Paralimpiadi, trailer e poster #ILoveCInefilos - campaninimarco : RT @NetflixIT: Attraverso le storie di atleti straordinari, Rising Phoenix racconta come i Giochi paralimpici hanno cambiato lo sport e il… - bianca_log : RT @NetflixIT: Attraverso le storie di atleti straordinari, Rising Phoenix racconta come i Giochi paralimpici hanno cambiato lo sport e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Rising Phoenix Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, trailer e poster Cinefilos.it Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, trailer e poster

Netflix diffuso oggi il trailer di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, il nuovo docufilm originale Netflix dedicato alle Paralimpiadi e alla loro storia, che debutterà in tutti i Paesi in cu ...

Rising Phoenix, il documentario di Netflix con Bebe Vio protagonista

Il 26 agosto 2020 arriva il documentario sulla storia delle Paralimpiadi. Insieme a Bebe Vio, tanti atleti e protagonisti della manifestazione Rising Phoenix è il nuovo docu-film originale Netflix che ...

Netflix diffuso oggi il trailer di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, il nuovo docufilm originale Netflix dedicato alle Paralimpiadi e alla loro storia, che debutterà in tutti i Paesi in cu ...Il 26 agosto 2020 arriva il documentario sulla storia delle Paralimpiadi. Insieme a Bebe Vio, tanti atleti e protagonisti della manifestazione Rising Phoenix è il nuovo docu-film originale Netflix che ...