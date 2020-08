Rientri in Campania: il dato delle segnalazioni alle Asl (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI dati dei Rientri registrati dalle ASL nel territorio della Regione Campania in attuazione della ordinanza n. 68 del 12 agosto scorso sono i seguenti: – 1.374 segnalazioni di rientro via mail – 967 segnalazioni di rientro via telefono Totale:2.341 segnalazioni nella giornata di oggi In dettaglio: -ASL NA1 : 408 segnalazioni di rientro -ASL NA2 : 430 segnalazioni -ASL NA3 : 133 segnalazioni -ASL BN : 190 segnalazioni -ASL AV : 243 segnalazioni -ASL CE : 390 segnalazioni -ASL SA : 547 segnalazioni -131 tamponi effettuati i cui risultati saranno disponibili da domani -25 test sierologici effettuati Prima del 12 agosto sono ... Leggi su anteprima24

NAPOLI – L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che si sono registrati nella giornata odierna 10 casi positivi connessi a rientri da viaggi a Malta. Si tratta di persone nella maggior parte ...

Coronavirus. Tampone rapido e test per chi torna dall’estero

Tamponi per chi rientra in Italia da Croazia, Malta, Grecia e Spagna. «Ho appena firmato - ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza - una nuova ordinanza che prevede test molecolare o ...

