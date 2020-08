Ricovero per Raffaele Cantone: cosa ha avuto il procuratore di Perugia (Di giovedì 13 agosto 2020) Malore in piena vacanza per il procuratore Raffaele Cantone. A Gaeta l’uomo si è sentito male e, in un primo momento, si era parlato di ischemia. Gli esami hanno dato però esito negativo. Si era temuto per l’ischemia alla base del malore che, durante la vacanza a Gaeta, aveva colpito il procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Fortunatamente, però, gli esami medici hanno dato esito negativo, escludendo problematiche legate al cervello. Cantone però rimane sotto osservazione al Cardarelli di Napoli, nel reparto di neurochirurgia. L’ex presidente Antimafia aveva accusato il malore nella notte tra martedì e mercoledì ed era stato portato con urgenza all’ospedale di Fondi prima del ... Leggi su bloglive

Il Covid-19 ha messo in allerta la popolazione mondiale. Per tutelare se stessi e i propri cari questo potrebbe essere il momento più adatto per stipulare un’assicurazione sulla salute che aiuti a cop ...

Aborto, pubblicate le nuove linee guida per pillola Ru486

Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull'aborto farmacologico, che annullano l'obbligo di ricovero dopo l'assunzione della pillola Ru486. Viene inoltre prolungato l'arco tempo ...

