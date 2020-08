Ricordate Domenech? “Sfotte” Gasperini e gli allenatori italiani: forse il 2006 gli brucia ancora… (Di giovedì 13 agosto 2020) forse il 2006 gli brucia ancora. Non c’è altra spiegazione. Domenech. Raymond Domenech. Non è un omonimo, è proprio lui. Anche perché su Twitter la foto è sua e c’è anche il visto blu. Quello dei “famosi”. Peccato che a lui sia rimasto solo questo. Cosa? Aggiungere insignificanti dettagli su Twitter ad un breve commento su Atalanta-PSG. Se proprio avesse voluto, avrebbe potuto limitarsi a complimentarsi con i francesi per la vittoria in extremis ieri sera in Champions. E invece no. “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini (scritto proprio così, ndr) per i suoi cambiamenti a fine partita. A dimostrazione che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici resta ... Leggi su calcioweb.eu

