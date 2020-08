Riavrò mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2 (Di giovedì 13 agosto 2020) Riavrò mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, 13 agosto 2020, su Rai 2 in prima visione va in onda il film Riavrò mia figlia, pellicola diretta da Michael Feifer del 2018. Ma quali sono gli attori nel cast e qual è la trama? Appuntamento stasera dalle 21.20. trama Il film del 2018 racconta la storia di Sarah Carter (Brianne Davis), una giovane trentenne incinta di otto mesi, che rimane coinvolta in un incidente su Mulholland Drive, celebre strada di Los Angeles. A causa di un tamponamento, la donna finisce in un fossato a lato della strada. Prontamente soccorsa, viene portata in ospedale, dove le vengono rotte le acque per salvare la vita alla ... Leggi su tpi

CeccarelliL_ : Stasera in TV: In prima tv su Rai2 “Riavrò mia figlia?” – Con Brianne Davis, Tonya Kay, Kathleen Quinlan. - toysblogit : Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna fidarsi di tutte le amiche (Video) - SerieTvserie : Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna fidarsi di tutte le amiche (Video) - tvblogit : Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna fidarsi di tutte le amiche (Video) - RaiDue : Il legame tra madre e figlia è impossibile da spezzare ??????????? ?? Questa sera alle 21.20 su #Rai2 il film 'Riavrò m… -

Ultime Notizie dalla rete : Riavrò mia