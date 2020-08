Report Iss Covid: "In Italia 925 focolai. Rischio peggioramento, tenere alta l'attenzione" (Di giovedì 13 agosto 2020) La situazione è di transizione ma con “con tendenza ad un progressivo peggioramento”Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia. “Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-Cov-2, sebbene non in una situazione critica, continua a mostrare segnali di attenzione”. Il dato emerge dal Report Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione Italiana dal 3 al 9 agosto. L’indicazione è di “mantenere alta l’attenzione”.“L’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (27 luglio-9 agosto) è stata di 7.29 per 100 000 abitanti - si legge - A livello ... Leggi su huffingtonpost

Milano, 13 ago. (LaPresse) - "Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni e Province autonome in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osse ...

Milano, 13 ago. (LaPresse) - "A livello nazionale, si osserva nuovamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto su ...

