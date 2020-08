Regione. Giannini (Lega): Zingaretti continua a imbarcare ex sindaci centrosinistra nell’amministrazione (Di giovedì 13 agosto 2020) “La giunta Zingaretti anziché rinnovare, con maggiori risorse, il sostegno a lavoratori autonomi e dipendenti travolti dalla crisi economica seguita alla diffusione del Covid, approfitta della pausa estiva per continuare ad imbarcare ex sindaci di centrosinistra nell’amministrazione regionale”. Lo dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “A meno che non si tratti di casi di omonimia – continua il consigliere – Simone Petrangeli, che è stato sindaco di Rieti, si è visto prorogare l’incarico di consulente al ‘potenziamento del tessuto socio-culturale’ della sua provincia. Identica cosa per Francesco Paolo Posa, ex consigliere provinciale del Pd ed ex ... Leggi su romadailynews

Ancora tensioni al Centro Accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, la struttura in isolamento dopo il cluster Covid verificatosi al suo interno nei giorni scorsi (21 i contagiati complessivi). Ier ...

