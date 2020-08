Regionali, Salvini: “Non ci saranno ripercussioni a livello nazionale, quello che accadrà a Roma prescinderà dal voto di toscani e veneti” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Per quanto mi riguarda non ci saranno ripercussioni a livello nazionale“. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Forte dei Marmi parla delle prossime elezioni Regionali del 20-21 settembre. “Con scaramanzia e prudenza, però sento aria frizzantina. Sarà un voto bello per i toscani, veneti, pugliesi e per tutti gli altri. Quel che accadrà a Roma – sottolinea Salvini – prescinderà dal voto di toscani e veneti e spero che questo governo tolga il disturbo il prima possibile” L'articolo Regionali, Salvini: “Non ci saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano

