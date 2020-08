Regina Elisabetta, la valigia dell’estate: dall’abito per il funerale alla scorta di… (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di vacanze e riposo anche per la Regina Elisabetta, che nonostante l’emergenza coronavirus, ha deciso di rispettare i piani delle ferie, in totale sicurezza. Da escludere che i figli e i nipotini la raggiungeranno come ogni anno, e di certo Harry e Meghan non potranno mantenere la promessa di portare in estate il piccolo Archie. La Sovrana si recherà a Balmoral, in Scozia, con il principe Filippo. Ma cosa metterà in valigia per il viaggio? Tutti i segreti della Regina Elisabetta: cosa nasconde in valigia Come è risaputo, la Famiglia Reale segue in ogni occasione un rigido protocollo, talvolta personalizzato in base alle proprie esigenze. Kate Middleton, ad esempio, viaggia sempre lasciando un posto vuoto al suo fianco, per mettervi i vestiti. Ma ... Leggi su velvetgossip

DebbyR96 : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. - giobooklover : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. - pennililla : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. - folklorve : @ Netflix fate finire The Crown con l’abdicazione della regina Elisabetta - 4buttati : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. -