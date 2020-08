Reggia di Caserta, muore un cavallo che trasportava i turisti. Enpa: «Uno scempio senza senso» (Di giovedì 13 agosto 2020) Forse un malore, forse la stanchezza, forse il troppo caldo di questi giorni. Un cavallo, che trasportava turisti in carrozza, è morto all’interno del giardino della Reggia di Caserta. Le foto sono state pubblicate da Nicola Campomorto su Facebook in un post che denuncia l’usanza di far «salire e scendere i cavalli a pieno carico, trainando carrozzelle e trogloditi». Campomorto prosegue spiegando quello che è succeso nella giornata di ieri, 12 agosto: «Uno di loro oggi non ha più resistito e poco fa si è accasciato in terra. È morto. Ora verrà presto sostituito come si sostituisce un bus per turisti, era quello il suo utilizzo. Quando fate una scelta, assicuratevi di non arrecare sofferenze agli altri, animali ... Leggi su open.online

repubblica : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - enpaonlus : Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle botticelle» -… - fattoquotidiano : Reggia di Caserta, morto un cavallo “per il troppo caldo”. Polemica sulle botticelle. Enpa: “In un Paese civile dov… - adiosu46 : RT @_DAGOSPIA_: NEL GIARDINO DELLA REGGIA DI CASERTA, UN CAVALLO CHE TRASPORTAVA I TURISTI STRAMAZZA AL SUOLO... - zangaridelbalzo : RT @enpaonlus: Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle botticelle» - -