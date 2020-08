Reggia di Caserta, le immagini choc del cavallo agonizzante interrogano proprio tutti (Di giovedì 13 agosto 2020) Immobile, impietrito, in apnea. Sono istanti. Cede sulle quattro zampe e crolla malamente. La situazione precipita. Chi lo guida, lo conosce. Per un paio di volte l’invoca: ‘Zio’, ‘Zio’. Comprende bene cosa stia accadendo: stacca le cinghie e sblocca subito i fermi della botticella. È libero adesso. Recluta le ultime forze e si adagia su di un lato. Il cavallo è agonizzante. Steso sul selciato del Parco Reale della Reggia di Casera. La pelle è tesa, la muscolatura a tratti si contrae, il respiro è ansimante, bava mista a schiuma fuoriesce dalla bocca, gli occhi iniettati di sangue per un attimo sono fissi e spalancati, forse un ultimo disperato saluto, poi si chiudono e mai più si riapriranno. Una morte consumata sotto lo sguardo atterrito di turisti, famiglie e ... Leggi su ilfattoquotidiano

