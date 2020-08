Reggia di Caserta, cavallo morto per il caldo: revocata la licenza per il trasporto al proprietario (Di giovedì 13 agosto 2020) Per la vicenda del cavallo morto per il caldo nei viali della Reggia di Caserta ieri, mentre trascinava la carrozza con i turisti, c’è una inchiesta anche della polizia municipale del capoluogo di Terra di Lavoro che ha già portato a un risultato. Il cavallo deceduto non era quello autorizzato a lavorare per la ditta di ippotrasporto che ha la concessione nel parco. A darne notizia, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, che annuncia anche la revoca delle autorizzazioni amministrative. “Le immagini di quel povero cavallo steso sul selciato del parco reale sono state un colpo al cuore per noi tutti – dice il sindaco di Caserta – la nostra polizia municipale ha immediatamente avviato, ... Leggi su ildenaro

