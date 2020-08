RAPIMENTI ALIENI: ECCO COME SCOPRIRE SE SIAMO STATI PRESI (Di giovedì 13 agosto 2020) Abduction, RAPIMENTI ALIENI che si espandono nel mondo, possono essere classificati COME un'allucinazione di massa? "COME dicono gli scettici" o SIAMO davvero cavie da laboratorio o oggetto di studio, da parte di civiltà sconosciute?I RAPIMENTI ALIENI vengono descritti per la maggior parte, in modo molto simile dalle vittime, tutte raccontano la stessa procedura, ci si sente paralizzati, si viene circondati, il corpo attraversa i muri o viene trascinato in volo fuori dalla finestra, per poi essere tirati su da un fascio di luce, molto velocemente. I soggetti descrivono sempre il rapimento COME una sorta di visita medica, su un lettino metallico, COME quello delle sale operatorie. Anche la stanza ha l'aspetto di una ... Leggi su eyesbio

nameiswasteful : @Sekko_1987 Manco per scongiurare rapimenti alieni. - SpencerCM_ : vidi solo 1 episodio ed era sui rapimenti alieni. passai la notte in bianco con le finestre chiuse (era estate) e a… - EzioGiaenzo419 : @Giuditt28468367 @aAnnanka Combatti pure gli alieni, però fai molta attenzione. Ho sentito parlare di rapimenti U.F.O. - - ipnagogico : @MauroV1968 Ammetto di aver guardato X-Files e di aver avuto paura dei rapimenti alieni. Ma avevo 10 anni all' epoca. - Bugghe : Basi aliene, rapimenti alieni e contattismo in Italia @Universo7p -

Ultime Notizie dalla rete : RAPIMENTI ALIENI Al "Caracol" la storia vera del più famoso rapimento alieno in Italia LA NAZIONE